"СК Дніпро-1 з наступного сезону повернеться додому. Своїх суперників по УПЛ команда прийматиме на рідній Дніпро-Арені, а не на ужгородському Авангарді, як зараз.

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Крім того, клуб також змінить єврокубкову прописку. Навіть якщо, не дай Боже, війна триватиме, і грати в Україні й надалі не буде можливості. В такому випадку розглядається варіант переїзду зі Словаччини до Польщі", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

До слова, в сезоні 2022/23 дніпровці грали домашні міжнародні матчі в Кошіце.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ – після 25-ти турів команда Олександра Кучера йде у турнірній таблиці другою, відстаючи від Шахтаря на 2 очки.

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