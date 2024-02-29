Минулого літа 19-річного центрфорварда орендувало Полісся, але їхня співпраця завершилася після першої половини сезону. Очікується, що невдовзі Аріельсон підпише контракт з Карпатами.

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Як стало відомо Футбол 24, СК Дніпро-1 також був зацікавлений в оренді бразильця до кінця сезону. Однак Аріельсон вирішив обрати варіант в Перші лізі, а не в УПЛ. Для футболіста Львів – безпечніше розташування. Окрім того, Карпати пропонують кращі особисті умови.

Нагадаємо, у першій половині сезону УПЛ Аріельсон зіграв 13 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Цікаво, що СК Дніпро-1 перебуває серед лідерів елітного дивізіону, а Карпати домінують у Першій лізі.

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