Прошлым летом 19-летнего центрфорварда арендовало Полесье, но их сотрудничество завершилось после первой половины сезона. Ожидается, что вскоре Ариэльсон подпишет контракт с Карпатами.

Карпаты могут подписать основного игрока Зари

Как стало известно Футбол 24, СК Днепр-1 также был заинтересован в аренде бразильца до конца сезона. Однако Ариэльсон решил выбрать вариант в Первой лиге, а не в УПЛ. Для футболиста Львов – более безопасное расположение. Кроме того, Карпаты предлагают лучшие личные условия.

Напомним, в первой половине сезона УПЛ Ариэльсон сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Интересно, что СК Днепр-1 находится среди лидеров элитного дивизиона, а Карпаты доминируют в Первой лиге.