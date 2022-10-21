Результати нападника збірної України Артема Довбика у поточному сезоні змушують європейські клуби знову вишиковуватися у чергу за нашим співвітчизником.

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик може покинути УПЛ вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Corriere dello Sport.

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25-річний нападник досяг принципової домовленості з нинішнім клубом щодо свого переходу. За інформацією джерела, керівництво дніпрян обіцяє Довбику, що продасть його взимку, якщо отримає конкретну пропозицію. Зазначається, що вартість українця навряд чи перевищить 6 мільйонів євро, адже контракт футболіста зі "спортклубівцями" спливає 31 грудня 2023 року. До слова, Артем вже повідомив клуб, що не продовжуватиме співпрацю.

Як наслідок, на горизонті знову з'явились турки. Видання Haberin Takası повідомляє, що Трабзонспор вкотре спробує підписати Довбика. Влітку клуб випробував ледь не усі способи підписати українця, проте зазнав невдачі. Керівництво "бордово-синіх" вже готує план на січень, адже форвард збірної України – пріоритетна ціль для підсилення атакувальної лінії Трабзонспора.

Нагадаємо, раніше на українця претендували низка клубів з Італії (Болонья, Торіно і Салернітана) та Туреччини (Фенербахче, Бешикташ та Галатасарай). У поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

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