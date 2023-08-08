Олександр Сваток має шанс возз'єднатися зі ще одним українцем у Болгарії.

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток може покинути УПЛ, повідомляє Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

СК Дніпро-1 оперативно знайшов українця з Європи на заміну Довбику

28-річного оборонця хоче бачити у своєму таборі Лудогорець. Болгарський клуб вже зробив офіційну пропозицію дніпрянам – команда Ігоря Пластуна готова викласти за Олександра 1 млн євро. Джерело зазначає, що наразі прогресу в переговорах немає, однак пропозиція Лудогорця залишається в силі.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра, за який дебютував у 2011 році. Встиг пограти також за Волинь, Зорю та хорватський Хайдук. В СК Дніпро-1 виступає з січня 2020-го (контракт до 31 грудня 2025 року). Минулого сезону у 35 матчах забив 1 гол і віддав 1 асист. Провів 2 матчі за національну команду України. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

До слова, напередодні СК Дніпро-1 продав у Жирону свого форварда Артема Довбика.

Довбик сказав adios – хто його замінить?