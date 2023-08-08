Александр Сваток имеет шанс воссоединиться с еще одним украинцем в Болгарии.

Защитник СК Днепр-1 Александр Сваток может покинуть УПЛ, сообщает Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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28-летнего защитника хочет видеть в своем лагере Лудогорец. Болгарский клуб уже сделал официальное предложение днепрянам – команда Игоря Пластуна готова выложить за Александра 1 млн евро. Источник отмечает, что пока прогресса в переговорах нет, однако предложение Лудогорца остается в силе.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра, за который дебютировал в 2011 году. Успел поиграть также за Волынь, Зарю и хорватский Хайдук. В СК Днепр-1 выступает с января 2020-го (контракт до 31 декабря 2025 года). В прошлом сезоне в 35 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Провел 2 матча за национальную команду Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

К слову, накануне СК Днепр-1 продал в Жирону своего форварда Артема Довбика.

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