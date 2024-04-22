Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман прокоментував інформацію про те, що Динамо мало намір перенести матч 26-го туру УПЛ з Дніпра до іншого міста.

"Обговорення ні на якому етапі. Інформацію, що була пропозиція від Динамо, підтверджую. Це була ініціатива Динамо? Так. Вони посилаються на те, що у Києві менше тривог, футболісти почуватимуться у більшій безпеці.

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Але я вже десь казав, що нам тоді доведеться їхати у Львів та грати проти Шахтаря, у Кривий Ріг проти Кривбаса теж. Щоб був якийсь фейр-плей, щоб СК Дніпро-1 не виглядав, м’яко кажучи, якимось заангажованим клубом. Щоб цього всього не було.

І футболісти налаштовані грати у Дніпрі. У них і від Шахтаря може бути якась зацікавленість. Це не вирішується на рівні гендиректорів чи комерційних директорів, а на рівні футболістів вирішується – можуть поступити від Шахтаря якісь фінансові пропозиції. Тому потрібно бути чесними.

Позиція СК Дніпро-1 – проводити матчі у Дніпрі. Бо в іншому випадку доведеться їхати і у Львів, і у Кривий Ріг. Команди у чемпіонаті мають бути рівними", – наводить слова Фрідмана Tribuna.

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