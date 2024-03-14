Колишній півзахисник Полісся Владислав Огіря може дуже швидко знайти новий клуб.

Огіря нещодавно розірвав контракт з Поліссям за обопільною згодою, ставши вільним агентом.

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За інформацією Footboom, цим планує скористатись СК Дніпро-1. Дніпряни відчувають великі кадрові проблеми через від'їзд легіонерів.

До слова, Огіря перебрався в Полісся влітку 2021 року. Був лідером і капітаном команди, яка виграла Першу лігу. УПЛ Огіря також починав у статусі основного, але дуже швидко програв конкуренцію, зігравши у нинішньому сезоні лише 475 хвилин.

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