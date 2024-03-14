СК Днепр-1 может подобрать ненужного экс-капитана Полесья
14 марта 23:41 - Читати українською
Бывший полузащитник Полесья Владислав Огиря может очень быстро найти новый клуб.
Огиря недавно расторг контракт с Полесьем по обоюдному согласию, став свободным агентом.
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По информации Footboom, этим планирует воспользоваться СК Днепр-1. Днепряне испытывают большие кадровые проблемы из-за отъезда легионеров.
К слову, Огиря перебрался в Полесье летом 2021 года. Был лидером и капитаном команды, которая выиграла Первую лигу. УПЛ Огиря также начинал в статусе основного, но очень быстро проиграл конкуренцию, сыграв в нынешнем сезоне лишь 475 минут.
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