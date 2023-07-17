На зборах до віце-чемпіонів України приєднався 18-річний бразилець Віктінью, інформує прес-служба дніпрян.

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Наразі СК Дніпро-1 не говорить про трансфер. Раніше клуб також офіційно оголошував про переходи новачків лише після кількох днів роботи на зборах. Це може бути вже сьоме підсилення для Олександра Кучера у літнє міжсезоння.

Центральний хавбек Віктінью – вихованець Атлетіко Мінейро, але за першу команду не виступав. У складі U-20 "шахтарів" відіграв 25 матчів та відзначився 7 голами.

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