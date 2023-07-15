Віце-чемпіон України продовжує роботу над комплектацією складу. На черзі – лінія атаки.

СК Дніпро-1 планує підписання Олексія Сидорова із запорізького Металурга. Перша пропозиція віце-чемпіонів України, яка склала 300 тисяч доларів, була відхилена, повідомляє ТаТоТаке.

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Попри невдачу, дніпровський клуб не збирається опускати руки і планує продовжити перемовини щодо 22-річного форварда.

У складі МФК Металург Сидоров став другим найкращим бомбардиром Першої ліги 2022/23, забивши 11 голів. Більше забив тільки Пилип Будківський із Полісся. Відповідно, у випадку переходу Олексія СК Дніпро-1 матиме дует забивних форвардів Сидоров/Довбик. Якщо звісно, Артем до закриття вікна не перейде в інший клуб.

До слова, СК Дніпро-1 у поточне міжсезоння підписав вже 6-х новачків – Василя Кравця, Максима Третьякова, Романа Мисака, Євгена Волинця, Дениса Мірошніченка та Олега Горіна.

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