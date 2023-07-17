СК Днепр-1 имеет очередное усиление на сборах – забивной хавбек из Бразилии
СК Днепр-1 снова рискует с приглашением латиноамериканских игроков.
На сборах к вице-чемпионам Украины присоединился 18-летний бразилец Виктиньо, сообщает пресс-служба днепрян.
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Пока СК Днепр-1 не говорит о трансфере. Ранее клуб также официально объявлял о переходах новичков только спустя несколько дней работы на сборах. Это может быть уже седьмое усиление для Александра Кучера в летнее межсезонье.
Центральный хавбек Виктиньо – воспитанник Атлетико Минейро, но за первую команду не выступал. В составе U-20 "шахтеров" отыграл 25 матчей и отличился 7 голами.
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