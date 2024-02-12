"Ворсклі вдалося зберегти Степанюка, абсолютно ключового футболіста атаки цієї команди протягом кількох сезонів. На нього був дуже серйозний попит, кілька клубів ним цікавилися, зокрема його дуже-дуже хотів СК Дніпро-1.

Ворскла може підписати екс-хавбека збірної Франції – легіонер вже перебуває у таборі полтавців

Руслан у Ворсклі свого часу розквітнув саме коли командою Юрій Максимов керував і зараз вони могли возз'єднатися. Я думаю, це великий плюс для Ворскли, що вони його зберегли", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

До слова, Степанюк провів 21 матч за Ворсклу в цьому сезоні, в яких відзначився 8 голами та 6 асистами. За Ворсклу нападник виступає з 2020 року.

Динамо вистраждало перемогу над РФШ, не створивши жодного моменту – Шапаренко тягнув всіх на собі, травма Буяльського