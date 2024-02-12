СК Дніпро-1 хотів підписати бомбардира клубу УПЛ – він має досвід виступів під керівництвом Максимова
Коментатор Віктор Вацко поділився інформацією про інтерес СК Дніпро-1 до форварда Ворскли Руслана Степанюка.
"Ворсклі вдалося зберегти Степанюка, абсолютно ключового футболіста атаки цієї команди протягом кількох сезонів. На нього був дуже серйозний попит, кілька клубів ним цікавилися, зокрема його дуже-дуже хотів СК Дніпро-1.
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Руслан у Ворсклі свого часу розквітнув саме коли командою Юрій Максимов керував і зараз вони могли возз'єднатися. Я думаю, це великий плюс для Ворскли, що вони його зберегли", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.
До слова, Степанюк провів 21 матч за Ворсклу в цьому сезоні, в яких відзначився 8 голами та 6 асистами. За Ворсклу нападник виступає з 2020 року.
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