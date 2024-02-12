"Ворскле удалось сохранить Степанюка, абсолютно ключевого футболиста атаки этой команды на протяжении нескольких сезонов. На него был очень серьезный спрос, несколько клубов им интересовались, в частности его очень-очень хотел СК Днепр-1.

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Руслан в Ворскле в свое время расцвел именно когда командой Юрий Максимов руководил и сейчас они могли воссоединиться. Я думаю, это большой плюс для Ворсклы, что они его сохранили", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

К слову, Степанюк провел 21 матч за Ворсклу в этом сезоне, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами. За Ворсклу нападающий выступает с 2020 года.

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