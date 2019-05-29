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СК Дніпро-1 хоче запросити Лучкевича, – ЗМІ

16:20 692 Читать на русском
СК Дніпро-1 хоче запросити Лучкевича, – ЗМІ
Валерій Лучкевич у складі Стандарда / Соцмережі

Півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич влітку може перейти в СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 зацікавлений у послугах українського півзахисника Валерія Лучкевича, права на якого належать бельгійському Стандарду, повідомляє FootBoom.

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Зазначається, що, ймовірно, дніпряни вже розпочали переговори з бельгійським клубом. СК Дніпро-1 хоче взяти Лучкевича в оренду.

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Нагадаємо, останні півроку 23-річний півзахисник провів у Олександрії на правах оренди. Після завершення сезону Лучкевич повинен повернутись у Стандард.

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Теги
Олександрія Олександрія Трансфери Стандард Стандард СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич
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