СК Дніпро-1 хоче запросити Лучкевича, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 17:20 30
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Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19
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Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідейІспанія — 14:47 5703
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Генк планує відпустити 3-х зірок – для Маліновського окремий планБельгія — 14:26 2387
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