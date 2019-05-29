СК Дніпро-1 хоче запросити Лучкевича, – ЗМІ

Півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич влітку може перейти в СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 зацікавлений у послугах українського півзахисника Валерія Лучкевича, права на якого належать бельгійському Стандарду, повідомляє FootBoom.

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Зазначається, що, ймовірно, дніпряни вже розпочали переговори з бельгійським клубом. СК Дніпро-1 хоче взяти Лучкевича в оренду.

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Нагадаємо, останні півроку 23-річний півзахисник провів у Олександрії на правах оренди. Після завершення сезону Лучкевич повинен повернутись у Стандард.