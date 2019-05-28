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СК Дніпро-1 продовжив контракт із хавбеком Батаговим

11:23 109 Читать на русском
СК Дніпро-1 продовжив контракт із хавбеком Батаговим
Арсеній Батагов / СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Арсеній Батагов підписав новий контракт з клубом.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту із 17-річним Арсенієм Батаговим до 2022 року. Юний півзахисник став одним із тих, хто допоміг команді за підсумками сезону 2018/19 пробитись в УПЛ.

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Батагов дебютував за дніпрян у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти полтавської Ворскли, в якому його команда здобула перемогу і вдруге поспіль вийшла у півфінал турніру.

"Мабуть, найбільше за все запам’яталася перша гра за основний склад, яку я проводив у кубковому чвертьфінальному матчі проти полтавської Ворскли. Зіграти в дебютному матчі і одразу проти клубу Прем’єр-ліги – це було дуже непросто", – сказав Батагов.

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