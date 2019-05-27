Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа

Воротар Олександрії Юрій Паньків отримав виклик у національну збірну України.

Через ушкодження Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу національної команди голкіпера Олександрії Юрія Паньківа, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зазначається, що для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. В активі Паньківа є одна гра у складі юнацької збірної U-16 у 2001 році.

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Юрій прибуде до розташування "синьо-жовтих" 1 червня разом з іншими гравцями, які виступають в УПЛ.

Нагадаємо, Україна в рамках відбору на Євро-2020 прийматиме Сербію та Люксембург на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно. Раніше Андрій Шевченко довикликав у команду нападника Артема Бєсєдіна.