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Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа

12:32 3765 Читать на русском
Шевченко замість Бойка викликав у збірну України голкіпера Олександрії Паньківа
Юрій Паньків / фото: ФК Олександрія

Воротар Олександрії Юрій Паньків отримав виклик у національну збірну України.

Через ушкодження Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу національної команди голкіпера Олександрії Юрія Паньківа, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зазначається, що для 34-річного воротаря це дебютний виклик до головної команди країни. В активі Паньківа є одна гра у складі юнацької збірної U-16 у 2001 році.

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Юрій прибуде до розташування "синьо-жовтих" 1 червня разом з іншими гравцями, які виступають в УПЛ.

Нагадаємо, Україна в рамках відбору на Євро-2020 прийматиме Сербію та Люксембург на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно. Раніше Андрій Шевченко довикликав у команду нападника Артема Бєсєдіна.

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Головне Люксембург Люксембург Сербія Сербія Олександрія Олександрія Україна Україна Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Юрій Паньків Юрій Паньків Збірна України
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