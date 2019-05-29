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СК Днепр-1 хочет пригласить Лучкевича, – СМИ

16:20 121 Читати українською
СК Днепр-1 хочет пригласить Лучкевича, – СМИ
Валерий Лучкевич в составе Стандарда / Соцсети

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич летом может перейти в СК Днепр-1.

СК Днепр-1 заинтересован в услугах украинского полузащитника Валерия Лучкевича, права на которого принадлежат бельгийскому Стандарду, сообщает FootBoom.

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Отмечается, что, вероятно, днепряне уже начали переговоры с бельгийским клубом. СК Днепр-1 хочет взять Лучкевича в аренду.

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Напомним, последние полгода 23-летний полузащитник провел в Александрии на правах аренды. По окончании сезона Лучкевич должен вернуться в Стандард.

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Теги
Александрия Александрия Трансферы Стандард Стандард СК Днепр-1 СК Днепр-1 Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич
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