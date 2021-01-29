Півзахисник Фламенго Вітінью може знову повернутися до Європи.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання другого зимового новачка

27-річний вінгер зацікавив аутсайдера УПЛ СК Дніпро-1, повідомив на своїй сторінці у Твіттер бразильський журналіст Густав Енріке Дандо Чоке.

"Представники СК Дніпро-1 з України готують пропозицію у розмірі 5 млн євро за Вітінью. Трансферне вікно відкриється 31 січня", – написав Чоке у соціальній мережі.

Нагадаємо, Вітінью – вихованець Ботафого. З 2013 по 2018 рік виступав за московський ЦСКА, звідки відправлявся в оренду в Інтарнасьйонал. З літа 2018-го – футболіст Фламенго, контракт з яким закінчується у грудні 2022 року. Вітінью переважно грає лівого вінгера, однак може вийти на будь-якій позиції в лінії атаки. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

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