Гонсалвеш став повноцінним гравцем команди Йовічевіча, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1. Угода з французом бразильського походження розрахована на 2 роки.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання Махарадзе

24-річний вінгер вже провів перше тренування з командою, встиг познайомитись із гравцями та розпочав підготовку до сезону. Останнім клубом Вагнера було батумське Динамо. Також він встиг пограти за французьку Бастію Б, грузинський Сабуртало та бельгійський Серкль Брюгге.

До слова, це вже друге підсилення "спортклубівців". Першим зимовим новачком став голкіпер Заурі Махарадзе.

СК Дніпро-1 розписав нічию в першому контрольному матчі на зимових зборах