СК Днепр-1 хочет приобрести экс-вингера олимпийской сборной Бразилии
Днепровский клуб продолжает изучать трансферный рынок Бразилии.
Полузащитник Фламенго Витинью может снова вернуться в Европу.
СК Днепр-1 объявил о подписании второго зимнего новичка
27-летний вингер заинтересовал аутсайдера УПЛ СК Днепр-1, сообщил на своей странице в Твиттере бразильский журналист Густав Энрике Дандо Чоке.
"Представители СК Днепр-1 из Украины готовят предложение в размере 5 млн евро за Витинью. Трансферное окно откроется 31 января", – написал Чоке в социальной сети.
Напомним, Витинью – воспитанник Ботафого. С 2013 по 2018 гг. выступал за московский ЦСКА, откуда отправлялся в аренду в Интарнасьйонал. С лета 2018-го – футболист Фламенго, контракт с которым истекает в декабре 2022 года. Витинью преимущественно играет левого вингера, однако может выйти на любой позиции в линии атаки. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана