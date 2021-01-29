Витинью (в центре) / Фото из открытых источников

Полузащитник Фламенго Витинью может снова вернуться в Европу.

СК Днепр-1 объявил о подписании второго зимнего новичка

27-летний вингер заинтересовал аутсайдера УПЛ СК Днепр-1, сообщил на своей странице в Твиттере бразильский журналист Густав Энрике Дандо Чоке.

"Представители СК Днепр-1 из Украины готовят предложение в размере 5 млн евро за Витинью. Трансферное окно откроется 31 января", – написал Чоке в социальной сети.

Напомним, Витинью – воспитанник Ботафого. С 2013 по 2018 гг. выступал за московский ЦСКА, откуда отправлялся в аренду в Интарнасьйонал. С лета 2018-го – футболист Фламенго, контракт с которым истекает в декабре 2022 года. Витинью преимущественно играет левого вингера, однако может выйти на любой позиции в линии атаки. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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