Голкіпер Металіста Орест Костик може перейти в СК Дніпро-1, повідомляє Спортивка.

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За інформацією джерела, 23-річний воротар вирушить на турецькі збори з командою Олександра Кучера. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Костик – вихованець львівських Карпат. Виступав за Верес, Ниву Т, Львів та литовську Йонаву. В УПЛ дебютував у складі "містян" 3 жовтня 2020 року у поєдинку 5-го туру проти Руха. В Металіст перебрався влітку 2022-го і провів за харків'ян 10 матчів, в яких пропустив 13 голів (ще 2 поєдинки відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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