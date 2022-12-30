22-річний бразилець приєднався до СК Дніпро-1 влітку з арабського Аль-Насра, але не підійшов тренерському штабу. "Спортклубівці" виключили його зі заявки на УПЛ. Він так і не дебютував за команду Кучера.

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Тривалий час про нього не було новин. Але Globoesporte дізналось, що Брага тренується у Форталезі. Футболіст отримав обіцянку, що у сезоні-2023 буде ключовим гравцем команди. Підписання контракту з Веслі очікується вже незабаром.

Минулу кампанію клуб Форталеза завершив на 8 сходинці турнірної таблиці Серії А, тому братиме участь у кваліфікації Кубка Лібертадорес.

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