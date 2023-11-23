Півзахисник Звягеля Денис Ндукве може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє Sportarena.

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23-річний хавбек, який у 18-ти матчах поточного сезону встиг забити 14 голів і віддати 1 результативну передачу, потрапив в орбіту інтересів срібного призера УПЛ. Юрій Максимов добре знайомий з можливостями Ндукве, адже до приходу у дніпровську команду очолював Звягель. Зазначається, що конкурентами СК Дніпро-1 у боротьбі за Дениса є Металіст 1925 та Металіст.

Нагадаємо, Ндукве на професіональному рівні дебютував за Металіст 1925. Виступав за Краматорськ та Чайку. У Звягелі – з літа цього року (контракт до 30 червня 2025-го).

До слова, після 16-ти турів представник Житомирської області йде у турнірній таблиці Другої ліги на третій сходинці, набравши 37 очок – від лідера ЮКСА він відстає на 2 пункти, але має гру в запасі.

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