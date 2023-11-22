Захисник СК Дніпро-1 Яніс Хамаш домовився про перехід в Ароку, повідомляє A Bola.

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Зазначається, що трансфер до найгіршої команди чемпіонату Португалії офіційно відбудеться 1 січня 2024 року. Алжирець вже тренується з Арокою, і готується підписати повноцінний контракт до літа 2026 року.

За інформацією джерела, Хамаш вже найближчим часом планує завершити питання розірвання контракту з СК Дніпро-1, завдяки чому перейде до табору португальців без відступних.

Нагадаємо, захисник приєднався до дніпрян у вересні 2022 року з Боавішти за 1 млн євро – вже після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, підписавши угоду до 2026 року. Однак, зараз футболіст не хоче повертатися до розташування клубу, аргументуючи це різними форс-мажорними обставинами, а згодом навіть подав судовий позов проти СК Дніпро-1.

Загалом Хамаш провів за представника УПЛ 19 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами. У поточному сезоні алжирець за українську команду не грав. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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