Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза пояснив, за яких умов Артем Довбик перейде до іншої команди.

"Пропозиції були, наприклад турецький Трабзонспор цікавився Довбиком, але СК Дніпро-1 не влаштувала фінансова сторона питання.

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Артем є важливим гравцем основного складу команди і коштує набагато більше, ніж було запропоновано, але ми відкриті до дійсно вигідних пропозицій. Пріоритет – залишити Довбика у команді до кінця сезону", – зазначив функціонер в інтерв'ю Telegram-каналу Днепрянин.

До слова, в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Інтерес до форварда проявляють обидва вітчизняні гранди – Динамо та Шахтар, а Трабзонспор нібито пропонував за нього 5 млн євро.

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