Президент СК Дніпро-1 підтвердив, що намагався переманити Скрипника
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник мав шанс змінити клуб влітку 2021 року.
"Справді, був такий варіант, що Скрипник влітку міг очолити СК Дніпро-1 як головний тренер, але в нього контракт із Зорею. Ці моменти ніяк не залежали від нашого клубу.
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Всі інші подробиці нехай він сам прокоментує. Все, що можу сказати – не склалося. Якби він розірвав контракт, він скоріш за все був би тренером СК Дніпро-1", – сказав Береза в інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин.
Нагадаємо, минулий сезон дніпровський клуб під керівництвом Ігора Йовічевіча завершив на підсумковому сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ. Своєю чергою Зоря з Віктором Скрипником завоювала бронзові медалі.