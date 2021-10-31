"Справді, був такий варіант, що Скрипник влітку міг очолити СК Дніпро-1 як головний тренер, але в нього контракт із Зорею. Ці моменти ніяк не залежали від нашого клубу.

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Всі інші подробиці нехай він сам прокоментує. Все, що можу сказати – не склалося. Якби він розірвав контракт, він скоріш за все був би тренером СК Дніпро-1", – сказав Береза в інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин.

Нагадаємо, минулий сезон дніпровський клуб під керівництвом Ігора Йовічевіча завершив на підсумковому сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ. Своєю чергою Зоря з Віктором Скрипником завоювала бронзові медалі.