"Предложения были, например, турецкий Трабзонспор интересовался Довбиком, но СК Днепр-1 не устроила финансовая сторона вопроса.

Президент СК Днепр-1 подтвердил, что пытался переманить Скрипника

Артём является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона", – отметил функционер в интервью Telegram-каналу Днепрянин.

К слову, в нынешнем сезоне Артём Довбик провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Интерес к форварду проявляют оба отечественных гранда – Динамо и Шахтер, а Трабзонспор якобы предлагал за него 5 млн евро.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?