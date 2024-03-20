"Минулого року я подав позов щодо заборгованості СК Дніпро-1 переді мною – заробітної плати за три місяці та бонусів за друге місце у сезоні-2022/23. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто.

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Як я розумію, поки що Палата з вирішення спорів УАФ не працює. Тож чекаю, коли її працівники проведуть засідання, на якому щодо мене буде ухвалене якесь рішення.

За який саме період мені винні гроші? Якраз за ті три місяці, які передували моїй відставці з посади головного тренера. Я зустрівся з виконавчим директором СК Дніпро-1 Андрієм Русолом, після чого отримав документ, у якому підтверджено, що мені дійсно винні ці кошти. Протягом одного місяця після підписання з клубом угоди про врегулювання усіх фінансових питань СК Дніпро-1 був зобов'язаний виплатити мені всю суму боргу до 15 жовтня 2023 року, однак цього не сталося.

Після того, як були зроблені документи, я написав на адресу керівництва клубу листа. Однак жодної реакції з їхнього боку не було. Тож мені нічого іншого не залишалося, як подати позов в Палату з вирішення спорів УАФ. Зробив все чітко по протоколу, відповідно до вимог Регламенту. З того часу мій позов і перебуває у стінах УАФ. Сподіваюсь, чекати довго не доведеться і у справі заборгованості нарешті буде поставлено крапку", – сказав Кучер у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, раніше 41-річний фахівець заявляв, що його бонуси, які СК Дніпро-1 має виплатити йому за друге сходинку команди в УПЛ, становлять від 100 до 150 тисяч доларів.

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