“В прошлом году я подал иск о задолженности СК Днепр-1 передо мной – заработной платы за три месяца и бонусов за второе место в сезоне-2022/23. Однако в этом вопросе ничего еще не рассмотрено.

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Как я понимаю, пока что Палата по разрешению споров УАФ не работает. Поэтому жду, когда ее работники проведут заседание, на котором в отношении меня будет принято какое-то решение.

За какой именно период мне должны деньги? Как раз за те три месяца, которые предшествовали моей отставке с должности главного тренера. Я встретился с исполнительным директором СК Днепр-1 Андреем Русолом, после чего получил документ, в котором подтверждено, что мне действительно должны эти средства. В течение одного месяца после подписания с клубом соглашения об урегулировании всех финансовых вопросов СК Днепр-1 был обязан выплатить мне всю сумму долга до 15 октября 2023, однако этого не произошло.

После того как были сделаны документы, я написал в адрес руководства клуба письмо. Однако никакой реакции с их стороны не было. Поэтому мне ничего другого не оставалось, как подать иск в Палату по разрешению споров УАФ. Сделал все четко по протоколу, в соответствии с требованиями Регламента. С тех пор мой иск и находится в стенах УАФ. Надеюсь, ждать долго не придется и в деле задолженности наконец будет поставлена точка", – сказал Кучер в комментарии Sport.ua.

Напомним, ранее 41-летний специалист заявлял, что его бонусы, которые СК Днепр-1 должен выплатить ему за второе место команды в УПЛ, составляют от 100 до 150 тысяч долларов.

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