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СК Дніпро-1 – Динамо: стартові склади на матч УПЛ – Циганков повернувся в заявку

18:08 1619 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Динамо: стартові склади на матч УПЛ – Циганков повернувся в заявку
СК Дніпро-1 – Динамо: стартові склади та онлайн трансляція матчу УПЛ 28.02.2020

СК Дніпро-1 приймає Динамо в рамках 20-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок СК Дніпро-1 – Динамо стартує о 19:00. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН та у цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛ

У першому турі після зимової перерви Динамо здобуло важку перемогу над Ворсклою, а СК Дніпро-1 вирвав нічию з Карпатами. У звітному матчі варто відзначити повернення Віктора Циганкова у заявку команди. Нагадаємо, лідер киян через травму практично пропустив підготовку до сезону на зборах разом з основною групою.

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Кравченко, Ді Франко, Когут, Хобленко, Назаренко, Чичиков

Запасні: Кліщук, Гуйє, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга

Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Русин

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Дуелунд

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