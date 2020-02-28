СК Дніпро-1 – Динамо: стартові склади на матч УПЛ – Циганков повернувся в заявку

СК Дніпро-1 приймає Динамо в рамках 20-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок СК Дніпро-1 – Динамо стартує о 19:00. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН та у цій новині. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛ

У першому турі після зимової перерви Динамо здобуло важку перемогу над Ворсклою, а СК Дніпро-1 вирвав нічию з Карпатами. У звітному матчі варто відзначити повернення Віктора Циганкова у заявку команди. Нагадаємо, лідер киян через травму практично пропустив підготовку до сезону на зборах разом з основною групою.

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Кравченко, Ді Франко, Когут, Хобленко, Назаренко, Чичиков

Запасні: Кліщук, Гуйє, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга

Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Русин

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Дуелунд