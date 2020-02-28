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СК Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

18:56 424 Читати українською
СК Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
СК Днепр-1 – Динамо: стартовые составы и онлайн трансляция матча УПЛ 28.02.2020

СК Днепр-1 принимает Динамо в рамках 20-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылку на онлайн трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Поединок СК Днепр-1 – Динамо стартует в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале УНИАН и в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Динамо: анонс матча УПЛ

В первом туре после зимнего перерыва Динамо одержало трудную победу над Ворсклой, а СК Днепр-1 вырвал ничью с Карпатами. В отчетном матче стоит отметить возвращение Виктора Цыганкова в заявку команды. Напомним, лидер киевлян из-за травмы практически пропустил подготовку к сезону на сборах вместе с основной группой.

Стартовые составы:

СК Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопиренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Хобленко, Назаренко, Чичиков

Запасные: Клищук, Гуйе, Шаповал, Когут, Тейлор, Батагов, Супряга

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Русин

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко,Де Пена, Цыганков, Дуэлунд

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