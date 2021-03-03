В рамках чвертьфіналу Кубка України мало цікавих для середньостатистичного вболівальника пар, але зустріч між СК Дніпром-1 та Олександрією зацікавить хардкорних фанатів УПЛ. По-перше, тому що обидва колективи є досить потужними: підопічні Володимира Шарана в новому році виграли у Миная та Маріуполя, а Ворсклі поступилися при значній ігровій перевазі – команда Ігора Йовічевіча, своєю чергою, легко перемогла Інгулець та Олімпік, а з Маріуполем розписала нічию.

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По-друге, СК Дніпро-1 має особисті рахунки з Олександрією. Історія протистояння між цими клубами нараховує три матчі – дніпровці зазнали трьох поразок, забивши всього два голи. При цьому крайня зустріч завершилась розгромом "спортклубівців" з рахунком 4:1.

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По-третє, СК Дніпро-1 завжди позиціонував себе, як кубкового бійця. Навіть з Другої та Першої ліги команда виходила у півфінал турніру, однак у минулому сезоні на стадії 1/8 фіналу дніпровців зупинив Інгулець. Чи зможе СК втретє вийти у півфінал? Цікаве запитання.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Банада, Шастал – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 впевнено розібрався зі слабкими колективами у двох стартових турах в новому році, але вже на рівні Маріуполя підопічні Ігора Йовічевіча дали збій. Так, у другому таймі вони могли влаштувати розгром, але, по-перше, команда проявила марнотратство, а по-друге – до перерви розгром міг оформити суперник. Крім того, азовці прямо на флеш-інтерв'ю розказували про проблеми "спортклубівців" на стандартах, з яких і вдалося відігратись. Словом, СК Дніпро-1 – колектив сильний, але сирий і читабельний.

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Олександрія теж оступилася на третьому матчі, але вона це зробила проти сильної Ворскли. І виглядали "жовто-чорні" в тій зустрічі значно цікавіше. Це вже говорить про різницю в рівні команд, однак більш важлива прагматичність Володимира Шарана. Засушити гру й нівелювати сильні якості суперника завдяки сильній фізичній готовності, щоб потім розірвати на контратаках та стандартах? Це улюблена тема олександрійців, максимально незручна для СК Дніпро-1.

В цілому, у матчі може бути зафіксований будь-який рахунок, адже більшість команд УПЛ рівні. Втім, більше шансів перемогти саме у досвідченої й збитої Олександрії.

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