"Ми сьогодні не заслужили поразки, особливо з рахунком 1:3. Приїхали сюди грати тільки на перемогу. У першому таймі я взагалі не бачив суперника біля наших воріт, що в боротьбі, що в атакувальних діях. Гольові моменти не хочу навіть коментувати. Ми за 10 хвилин могли тричі забити зі стандартів, які награвали упродовж цих днів. Прикра поразка, але я тільки вдячний хлопцям. Вони повинні розуміти, що помилки в футболі бувають. Але найголовніше – я побачив справжніх чоловіків. Ще до матчу говорив, що головне – програти боротьбу і підбори. Ми знали, як діє суперник.

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Не розумію, чому постійно говорять, що Олександрія грає в бий-біжи, хоча сьогодні, та й взагалі, у нас менше довгих передач, ніж у суперників. А говорять тільки про нас. Я цього не побачив. Якби ми забили першими, була б інша картина. Про VAR я не хотів би говорити, тому що з перших хвилин ми бачили, як Дениска Шурман був готовий садити нас на жовті картки. Спочатку попередження отримав Гречишкін, потім нам дали ще 4 жовті картки. А полтавцям тільки одну, і ту в кінці матчу.

Це футбол. Програли битву, але не війну. Будемо битися до кінця і намагатися посісти те місце, яке хотілося б бачити. Реально – це 5 місце. Сьогодні був не наш день, нам не щастило на стандартах. Дуже прикро і складно про це говорити, адже це все наша спільна праця. Треба забивати", – заявив Шаран у ефірі програми "Тур ONLINE".

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