"Поєдинок можна розділити на дві частини, що співпадають з таймами. Ми провалили перший тайм і структурно, і організаційно. Розташовувалися далеко, були великі розриви, і не мали чіткої ідеї з м’ячем, яку ми запланували. Так, ми забили зі стандартного положення, але у самій грі більше терпіли. Маріуполь – цікава, весела команда, яка контролює м’яч – мала забивати і раніше. Ми дивом закінчили перший тайм 1:1.

У перерві була конструктивна розмова, зробили певну корекцію, і реакція команди у другому таймі була оптимальною. Це та команда, яку хочуть бачити вболівальники – видовищна гра, з ударами, моментами. Шкода, що ми не перетворили рахунок 2:1 на 3:1. Матч був повністю наш у другому таймі. Загалом, якщо глобально дивитися: перший тайм їхній, другий тайм наш – то рахунок 2:2, можливо, є й справедливим. Хоча дуже прикро пропускати на останніх хвилинах. Через це можна казати, що втратили два очки.

Маріуполь – СК Дніпро-1 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми працюємо багато і у захисті, і у нападі над стандартами. Але кожна команда має свої певні задуми. Є мінімум 3-4 дуже високі футболісти. Стандарти – дуже важливий сегмент у сучасному футболі. Коли матч рівний, коли приходять якісь зламні моменти, стандарт може допомогти виправити ситуацію або спрямувати гру на твою користь. Виходить, що тренування приносили користь в останніх матчах, і, дай Боже, щоб так тривало.

Я маю претензії до команди у першому таймі. Це не була моя команда. Це не був план на гру. І це я сказав у перерві. Гравці послухали конструктивну розмову та скорегували свої дії. Це дозволило розвернути результат та переламати хід гри. Хотіли виграти, були моменти. І якби забили третій м’яч, Маріуполь би не мав сил повернутися до гри. Глядачів було чутно. Вони надавали нам вітер у спину, давали наснагу грати через не можу. Ми відчували підтримку. І можемо лише уявляти, що було б за присутності 6-7 тисяч", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

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