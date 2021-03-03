В рамках четвертьфинала Кубка Украины мало интересных для среднестатистического болельщика пар, но встреча между СК Днепром-1 и Александрией заинтересует хардкорных фанатов УПЛ. Во-первых, потому что оба коллектива являются достаточно мощными: подопечные Владимира Шарана в новом году выиграли у Маруполя и Миная, а Ворскле уступили при огромном игровом преимуществе – команда Йовичевича, в свою очередь, легко победила Ингулец и Олимпик, а с Мариуполем расписала ничью .

Во-вторых, СК Днепр-1 имеет личные счеты с Александрией. История противостояния между этими клубами насчитывает три матча – днепровцы потерпели три поражения, забив два гола. При этом крайняя встреча завершилась разгромом "спортклубовцев" со счетом 4:1.

В-третьих, СК Днепр-1 всегда позиционировал себя, как кубкового бойца. Даже со Второй и Первой лиги команда выходила в полуфинал турнира, однако в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала днепровцев остановил Ингулец. Сможет ли СК третий раз выйти в полуфинал? Интересный вопрос.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 - Александрия

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Ковалец, Банада, Шастал – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 уверенно разобрался со слабыми коллективами в двух стартовых турах в новом году, но уже на уровне Мариуполя подопечные Йовичевича дали сбой. Так, во втором тайме они могли устроить разгром, но, во-первых, команда проявила расточительство, а во-вторых – до перерыва разгром мог оформить соперник. Кроме того, азовцы прямо на флэш-интервью рассказывали о проблемах "спортклубовцев" на стандартах, из которых и удалось отыграться. Словом, СК Днепр-1 – коллектив сильный, но сырой и читабельный.

Александрия тоже оступилась на третьем матче, но она это сделала против сильной Ворсклы. И выглядели "желто-черные" в той встрече значительно интереснее. Это уже говорит о разнице в уровне команд, однако более важна прагматичность Владимира Шарана. Засушить игру и нивелировать сильные качества соперника благодаря сильной физической готовности, чтобы потом разорвать на контратаках и стандартах? Это любимая тема александрийцев, максимально неудобная для СК Днепр-1.

В целом, в этом матче может быть зафиксирован любой счет, ведь большинство команд УПЛ равны. Впрочем, больше шансов победить именно у опытной и сбитой Александрии.