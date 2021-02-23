"Чи була пропозиція від СК Дніпро-1? Так, але перехід не відбувся. Напевно, клубам не вдалося домовитися між собою. У мене ще півроку контракту з Олександрією, тому я зосереджений на нинішній команді.

СК Дніпро-1 може підписати Лучкевича

Чи прийму їхню пропозицію влітку? Подивимося. Футболіст ніколи на 100 відсотків не може бути впевнений, де продовжить кар'єру. Все може бути", – підкреслив Лучкевич у інтерв'ю Команда№1.

До слова, Лучкевич провів 15 матчів у поточному сезоні у складі Олександрії, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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