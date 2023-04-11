Вратарь Артур Рудько ждал отнюдь не таких условий, когда подписывал контракт с Металлистом. Сейчас украинец выступает за Лех на правах аренды.

– Когда пришла пора покидать Кипр, мало кто знал, что вы переходите именно в клуб из Украины. Как и когда на вас вышел Металлист?

– Мне позвонил Евгений Красников и спросил, есть ли у меня желание присоединиться к команде. Уговаривать ему меня было не нужно. Я был готов хоть уплыть, хоть пешком пойти. За полгода до завершения соглашения с Пафосом я подписал предварительный контракт с Металлистом. Сказал откровенно президенту клуба, что хочу вернуться домой, если все выйдет с Металлистом.

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– По иронии судьбы, вы договаривались с Красниковым о контракте, когда Металлист представлял собой Ferrari, который должен был ворваться в УПЛ, но очень скоро ситуация кардинально изменилась.

– Буквально сразу, как я подписал контракт, началась полномасштабная война, и будущее клуба вообще стало непонятным. Я доигрывал на Кипре и постоянно держал связь с руководством Металлиста. Мне сообщили, что необходимо искать себе какую-то аренду, потому что финансирования как такового на тот момент не было. Вообще никто не знал, начнется ли чемпионат.

– Что вам известно о текущей ситуации в Металлисте?

– У меня полной картины нет. Контракт не разрывал и желания такого нет. Пока говорю дальше с менеджментом о какой-то новой аренде за границей или в Украине. Лично я хочу в Украине, но предложений никаких нет. Надеюсь, что Металлист доиграет этот чемпионат, а дальше остается надеяться на лучшее. Ситуация в клубе очень сложная.

– С кем вы прямо сейчас поддерживаете связь относительно своего будущего в Металлисте?

– Время от времени общаемся с Красниковым, потому что я подписывал контракт, когда он фактически был вторым человеком в клубе после Ярославского, – объяснил Рудько в интервью Українському футболу.

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