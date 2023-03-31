Один із командирів спецпідрозділу Kraken Сергій Величко з позивним Чилі, який є фанатом харківського Металіста та автором гасла "Путін – х*йло", розповів про зміну ставлення до Олександра Ярославського.

"Ярославський повністю кинув клуб, поїхав. Ось ця кумедна історія про "продам яхту". Ну, і де яхта? Де гроші? Наскільки знаю, один мільйон гривень відправив.

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Є ще сумна історія, що в його будинок залізли росіяни, щось начебто винесли, а потім все повернулося назад, і з'явилася якась російська охорона. Але це лише розмови. Але як літали на "пташках" там, то бачили, що його будинок повністю цілий і все там добре. Так що не знаю, можливо, у нього є якась комунікація з росіянами.

Те, що він ніяк не допомагає ні клубу, ні фанатам, нікому – це факт. Прикро, адже таке місто, яке жило футболом навіть у моменти ковіду. Прикро за клуб.

Третє повернення Ярославського? Не знаю, нехай краще свої кримінальні провадження позакриває, все інше. Мені здається, у держави достатньо багато запитань є до нього. І в нас, як у фанатів, теж є достатньо питань стосовно підтримки клубу і фанатів у такий важкий час", – сказав Чилі в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

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