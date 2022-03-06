"У день початку війни я з родиною був у Києві. Я нещодавно отримав травму, тому не міг тренуватися з командою. О 5 ранку мій маленький син прокинувся, і моя дружина встала, щоб заспокоїти його. Потім ми почули вибухи, один за одним. Ми думали, що сталася аварія, але потім прочитали в інтернеті, що почалася війна.

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Ми швидко почали збирати свої речі. Я грузин, і був у Грузії у 2008 році, коли Росія напала на нашу країну, тому це не перший раз, коли я переживаю війну. Я сказав дружині: "Збираймося швидше". Я під’їхав автомобілем ближче до нашого будинку, завантажив qjuj речами, а потім дочекався декількох своїх одноклубників. Вони іноземці, мають молоді сім’ї. Ми разом виїхали з Києва.

Зараз зібралися майже всі гравці Колоса. Усі хотіли залишитися, але щодня одна-дві людини виїжджали. Тим, хто залишився, нікуди подітися. Якби вони кудись пішли, то тільки туди, де росіяни стріляють і бомблять. Виїхати з країни важко: на трасах є блокпости, скрізь черги. Якщо вам не вдасться дістатися до міста, де можна безпечно переночувати, то після 17:00 виходити на вулицю буде небезпечно, тому що в нас діє комендантська година згідно з воєнним станом.

Якщо ви будете виглядати підозріло, вас можуть застрелити. ЗСУ намагаються вичистити з наших міст російських диверсантів, тому нам радять не пересуватися. Ми далеко від кордону і не можемо ризикувати: моя дружина вагітна, у багатьох є маленькі діти. Я все ще тут, і ті, хто зі мною, також залишаться. Сподіваємося, що все заспокоїться і буде добре.

Ми всі тримаємося разом: гравці, наші сім’ї та інші люди, які нас супроводжували. Ми разом сидимо в бункері, разом їмо, разом проводимо важкі моменти. Поки немає проблем з їжею чи водою, ми не повинні скаржитися. Є й інші в гіршому становищі: у Чернігові моїм батькам і свекру постійно погрожують снарядами.

Допомога, яку ми отримуємо, надходить від президента Колоса (Андрія Засухи – прим.) та інших працівників клубу. Телефонують, дають інформацію, переконують, що ми можемо їсти та пити. Ми намагаємося самі отримувати їжу в магазині, але більшість нашої допомоги надходить від президента клубу. Він нам близький, а ми йому. Він хвилюється і нікуди не втік. Ми знаємо, що він з нами", – поділився Сітчінава у інтерв'ю The Guardian.

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