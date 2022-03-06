"В день начала войны я с семьей был в Киеве. Я недавно получил травму, потому не мог тренироваться с командой. В 5 утра мой маленький сын проснулся, и моя жена поднялась, чтобы успокоить его. Потом мы услышали взрывы, один за другим. Мы думали, что произошла авария, но потом прочли в интернете, что началась война.

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Мы быстро начали собирать вещи. Я грузин, и был в Грузии в 2008 году, когда Россия напала на нашу страну, поэтому это не в первый раз, когда я переживаю войну. Я сказал жене: "Собираемся побыстрее". Я подъехал на автомобиле поближе к нашему дому, загрузил его вещами, а потом дождался нескольких своих одноклубников. Они иностранцы, у них есть молодые семьи. Мы вместе уехали из Киева.

Сейчас собрались почти все игроки Колоса. Все хотели остаться, но каждый день один-два человека уезжали. Оставшимся некуда деваться. Если бы они куда-нибудь ушли, то только туда, где россияне стреляют и бомбят. Выехать из страны тяжело: на трассах есть блокпосты, везде очереди. Если вам не удастся добраться до города, где можно безопасно переночевать, то после 17:00 выходить на улицу будет опасно, потому что у нас действует комендантский час по военному положению.

Если вы будете выглядеть подозрительно, вас могут застрелить. ВСУ пытаются зачистить из наших городов российских диверсантов, поэтому нам советуют не передвигаться. Мы вдали от границы и не можем рисковать: моя жена беременна, у многих есть маленькие дети. Я все еще здесь, и те, кто со мной, тоже останутся. Надеемся, что все успокоится и будет хорошо.

Мы все держимся вместе: игроки, наши семьи и другие сопровождавшие нас. Мы вместе сидим в бункере, вместе едим, вместе проводим трудные моменты. Пока нет проблем с едой или водой, мы не должны жаловаться. Есть и другие в худшем положении: в Чернигове моим родителям и свекрови постоянно угрожают снарядами.

Помощь, которую мы получаем, поступает от президента Колоса (Андрея Засухи – прим.) и других сотрудников клуба. Звонят по телефону, дают информацию, убеждают, что мы можем есть и пить. Мы стараемся сами получать еду в магазине, но большинство нашей помощи поступает от президента клуба. Он нам близок, а мы ему. он волнуется и никуда не убежал. Мы знаем, что он с нами", – поделился Ситчинава в интервью The Guardian.

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