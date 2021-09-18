Київське Динамо у літнє трансферне вікно мало серйозну пропозицію щодо одного зі своїх захисників.

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За інформацією MLS News, клуб зі Східної конференції МЛС намагався оформити трансфер 21-річного гравця киян Олександра Сироти. Справа дійшла навіть до офіційної пропозиції. Американці запропонували киянам 2,8 млн доларів за українця, однак отримали відмову. Зазначимо, що трансферне вікно в США закрилося 5 серпня.

Нагадаємо, Сирота у поточному сезоні провів за Динамо 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Окрім того, оборонець нещодавно дебютував за збірну України у товариському матчі з Чехією (1:1). Transfermarkt оцінює Олександра у 2 млн євро.

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