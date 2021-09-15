Шевченко отримав запрошення з МЛС – український фахівець веде перемовини одразу з трьома клубами
Український фахівець Андрій Шевченко має кілька варіантів майбутнього працевлаштування.
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко може продовжити тренерську кар'єру за океаном.
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Як повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра, одразу три клуби з МЛС зацікавлені у співпраці з 44-річним фахівцем. Представники північноамериканської ліги вже розпочали переговори з володарем "Золотого м'яча".
Нагадаємо, 30 липня у Шевченка завершився контракт з УАФ і він покинув збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020.
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