Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко може продовжити тренерську кар'єру за океаном.

"Шевченко не чекатиме, поки Луческу покине Динамо", – Циганик відреагував на чутки щодо тренерського крісла киян

Як повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра, одразу три клуби з МЛС зацікавлені у співпраці з 44-річним фахівцем. Представники північноамериканської ліги вже розпочали переговори з володарем "Золотого м'яча".

Нагадаємо, 30 липня у Шевченка завершився контракт з УАФ і він покинув збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020.

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