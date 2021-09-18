Киевское Динамо в летнее трансферное окно имело серьезное предложение относительно одного из своих защитников.

Шевченко получил приглашение из МЛС – украинский специалист ведет переговоры сразу с тремя клубами

По информации MLS News, клуб из Восточной конференции МЛС пытался оформить трансфер 21-летнего игрока киевлян Александра Сироты. Дело дошло даже до официального предложения. Американцы предложили киевлянам 2,8 млн долларов за украинца, однако получили отказ. Отметим, что трансферное окно в США закрылось 5 августа.

Напомним, Сирота в текущем сезоне провел за Динамо 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Кроме того, защитник недавно дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Чехией (1:1). Transfermarkt оценивает Александра в 2 млн евро.

Таблица коэффициентов УЕФА: первые баллы от Динамо в ЛЧ, фиаско Шахтера и Зари помешали Украине обойти Россию