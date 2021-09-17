Завершився перший тур групового етапу єврокубків. Українські команди здобули лише одну нічию на трьох – Динамо на НСК Олімпійський розійшлося миром із Бенфікою. Підопічні Мірчі Луческу за певних умов могли навіть святкувати перемогу над лісабонцями, але гол Миколи Шапаренка на останніх секундах гри був справедливо скасований після перегляду VAR через офсайд у Дениса Гармаша.

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Кияни принесли в скарбничку України у рейтингу асоціацій УЄФА 1 очко, яке після поділу на 5 команд-учасниць склало 0,2 бала. Перші очки від "біло-синіх" у євросезоні безпосередньо на футбольному полі – раніше Динамо завдяки прямій путівці в груповий турнір принесло Україні ще 0,8 бала. Здавалося б, цілком вдалий старт єврокубкового тижня, але далі сталася катастрофа.

Спершу Шахтар сенсаційно програв Шерифу в Тирасполі. Команда Юрія Вернидуба, яка дебютувала в груповому турнірі Ліги чемпіонів, розібралася зі значно досвідченішим опонентом, забивши два голи у ворота Андрія Пятова. 2:0 – Роберто Де Дзербі повернувся до Києва на щиті, а дебют італійця у групі ЛЧ відверто не склався.

Довершила сумний тиждень для України луганська Зоря, яка боляче згоріла в Норвегії місцевому Буде-Глімту – 1:3. Відповідно, три українські команди набрали лише 0,2 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Колос і Ворскла свої виступи в єврокубках завершили ще в стартовому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

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Україна зберегла 11-ту позицію рейтингу асоціацій УЄФА, але приводів радіти небагато. Вже цього тижня ми цілком могли обійти Росію, представники якої – Спартак, Зеніт і Локомотив – здобули одну нічию на трьох. "Залізничники" розійшлася миром із Марселем у Лізі Європи, Зеніт мінімально поступився Челсі в ЛЧ, а Спартак програв Легії в ЛЄ. Якби Шахтар і Зоря здобули дві нічиї або хоча б одну перемогу на двох, то Україна підібралася б до Росії фактично впритул, а так ми досі відстаємо на одну перемогу (трохи більше, ніж 0,4 бала).

На 12-му місці розташувалася Сербія, яка відстає майже на 3 бали і зберегла лише 2-х представників у єврокубках проти 3-х в України. Але кожне очко балканців ділиться на 4, а не на 5, як у нас. Бельгія, яка зберегла 4 команди, теж скорочує відставання, а влітку втратить значно менший коефіцієнт, ніж Україна (2,600 проти 8,000).

Шансів наздогнати Австрію, яка йде 9-ю, майже немає – особливо з урахуванням того, як українські команди набирають очки та рівень наших суперників у груповому турнірі. Відповідно, основними суперниками України у боротьбі за топ-10 рейтингу УЄФА залишаються Росія, Шотландія, Бельгія і Сербія. Як відомо, 10 місце дає гарантовану путівку чемпіону України в груповий турнір ЛЧ. Вже наступного року таке право Україна втратить – обидві наші команди стартуватимуть у кваліфікації.

Зауважимо, в другому турі єврокубків українські команди зіграють проти куди сильніших суперників. Динамо поїде в гості до Баварії, Шахтар у Києві прийме міланський Інтер, а Зоря в Запоріжжі протистоятиме Ромі.

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