Очільник ФІФА Джанні Інфантіно запевнив, що на елітному футбольному рівні нововведення у вигляді синіх карток чекати не варто.

Нещодавно з'явилася інформація, що у футболі можуть впровадити новий вид карток. Отримання футболістом синьої картки означатиме його тимчасове вилучення на 10 хвилин. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) планувала затвердити це рішення вже у березні, на засіданні щорічної Асамблеї в Шотландії.

На думку очільника ФІФА Джанні Інфантіно, який теж був присутній на засіданні 1 березня, синіх карток у футболі найближчим часом чекати не варто. Принаймні, на професіональному рівні.

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"На елітному рівні синіх карток не буде. ФІФА категорично проти цього. Як президент ФІФА я не знав про ці плани. Вважаю, що Міжнародна федерація футболу теж має право голосу в цьому питанні. Якщо вам потрібен заголовок, скажу так: "Червона картка синім карткам".

ФІФА завжди відкрита до нових ідей і пропозицій. Але суть футболу як гри теж має бути збережена. Традиції потрібно захищати. Синьої картки не буде. Крапка", – цитує Інфантіно Mundo Deportivo.

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