Босс ФИФА Джанни Инфантино заверил, что на элитном футбольном уровне нововведения в виде синих карточек ждать не стоит.

Недавно появилась информация, что в футболе могут внедрить новый вид карточек. Получение футболистом синей карточки будет означать его временное удаление на 10 минут. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планировал утвердить это решение уже в марте, на заседании ежегодной Ассамблеи в Шотландии.

По мнению главы ФИФА Джанни Инфантино, который тоже присутствовал на заседании 1 марта, синих карточек в футболе в ближайшее время ждать не стоит. По крайней мере, на профессиональном уровне.

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"На элитном уровне синих карточек не будет. ФИФА категорически против этого. Как президент ФИФА я не знал об этих планах. Считаю, что Международная федерация футбола тоже имеет право голоса в этом вопросе. Если вам нужен заголовок, скажу так: "Красная карточка синим карточкам".

ФИФА всегда открыта к новым идеям и предложениям. Но суть футбола как игры тоже должна быть сохранена. Традиции нужно защищать. Синей карточки не будет. Точка", – цитирует Инфантино Mundo Deportivo.

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