Нещодавно з'явилася інформація, що у футболі вперше за понад 50 років планують ввести новий вид карток. Сині картки означатимуть тимчасове вилучення гравця на 10 хвилин. Як експеримент це правило спочатку можуть запровадити у нижчих дивізіонах.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) передбачила окремий алгоритм дій у випадку отримання синьої картки воротарем. Якщо арбітр покарає кіпера синьою карткою, у тренера буде два варіанти.

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Перший – постійна заміна польового гравця на запасного воротаря. Коли вилучений кіпер відбуде 10-хвилинне покарання, його можуть випустити назад (якщо в команди на той час буде слот для ще однієї заміни). Якщо ж воротар отримає синю картку, а замін більше не буде, то у ворота на 10 хвилин стане польовий футболіст, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, до тренерів санкцію у вигляді синьої картки вирішили не застосовувати. Також поки невідомо, чи буде VAR переглядати рішення арбітра щодо синіх карток. Очікується, що фінальне рішення щодо впровадження реформи можуть ухвалити у березні на загальних зборах IFAB у Шотландії.

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