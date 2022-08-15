Бока Хуниорс 33-летнего перуанца играла на выезде против Расинга. Гости откровенно провалили первый тайм и чудом удержали нули на табло.

Один из самых провальных легионеров в истории Динамо "сошел с ума" – хочет завершить карьеру ради музыки и фокусов

Звездный форвард Дарио Бенедетто решил не дожидаться перерыва, собрав партнеров прямо на поле. Он громко начал озвучивать претензии каждому, и Самбрано досталось едва ли не больше всех. Все самое интересное в объективы камер не попало, но на второй тайм Карлос почему-то вышел с синяком под левым глазом, а у Дарио была немалая царапина на шее. Ole утверждает, что между одноклубниками возникла потасовка, в которую пришлось вмешиваться даже полиции. Главный тренер Боки подтвердил конфликт подопечных, но обошелся без подробностей на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в январе 2018-го Динамо подписало Самбрано на правах свободного агента. Защитник получил хороший контракт, но так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян, регулярно бродил по арендам.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"