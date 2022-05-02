"Часом я кажу своїй дружині: "Не хочу прокидатися, я хочу закінчити все це". Але моя сім'я переконує мене: "Ти маєш віддати ще кілька років, ти маєш показати більше, ти маєш потрапити на чемпіонат світу". Дякувати Богу, наша збірна Перу за один крок від цього. Тож, сподіваюся, мені ще вдасться зіграти на ЧС.

Я віддав половину життя футболу, ще в 16 років потрапив до академії Шальке. Насправді я хотів би навчитися грати на фортепіано. Мені це завжди подобалося, хоча я ще не брався за справу. Але я вірю, що у мене точно вийде. Це те, чого мені не вистачає у житті.

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Ще мені подобається магія. Насправді це подобається більшості з нас. Я не прагну бути фокусником, але хочу мати бодай базу. Я знаю багато трюків. У мене є деякі матеріали: готові карти, саморобний інвентар... Я багато чому вже навчився", – наводить слова Самбрано Ole.

Нагадаємо, у січні 2018 року Динамо підписало перуанця на правах вільного агента. Захисник отримав хороший контракт, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, регулярно вештався орендами. 10 липня Самбрано виповниться 33, його угода з Бока Хуніорс розрахована до кінця року.

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